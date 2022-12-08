Вздрогнете: как выглядел Буба Касторский из «Неуловимых мстителей» после тюрьмы

Артист Борис Сичкин запомнился большинству зрителей по роли Бубы Касторского в «Неуловимых мстителях». Судьба талантливого актера могла сложиться менее драматично, если бы не его конфликты с советской властью.

Причина его ненависти к чиновникам крылась в том, что однажды Сичкину пришлось отсидеть в тюрьме ни за что. В 1973 году актера обвинили в незаконном получении прибыли от «левых» концертов. Сичкину якобы заплатили на тысячу рублей больше, чем положено. Так артист оказался в следственном изоляторе, где провел целый год. Позднее выяснили, что никаких переплат не было, а все обвинения с Сичкина сняли. Но освобождение не спасло репутацию актера, ведь тюрьма стала темным пятном на его биографии. После освобождения Сичкин снялся всего в одной картине «Повар и певица», сделанной на киностудии «Таджикфильм».

Актер сыграл веселого, но ушлого директора Дома быта по прозвищу Бармалей. И, хотя он мастерски исполнил свою роль, было очевидно, что артист явно постарел за этот год, а его взгляд стал намного суровее, чем прежде. В 70-х Сичкин эмигрировал в Штаты, где и прожил до конца своих дней.