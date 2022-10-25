Вздрогнет каждый: предсказания будущего в «Симпсонах» сбываются

Мультсериал «Симпсоны» стал самым длинным анимационным проектом в истории телевидения Америки. Первые эпизоды вышли на экраны в 1989 году, а в этом сентябре стартовали серии уже 34-го сезона. Поклонники «Симпсонов» давно обратили внимание, что некоторые сюжетные линии внезапно воплощаются в реальной жизни. Таким образом, авторы мультфильма буквально предсказывают будущее.

Например, еще в 1993 году в серии показали вирусную эпидемию. Гомер получал по почте посылку из Японии, на которую чихнул азиатский рабочий. Таким образом, болезнь распространилась по всей Америке. Зрители увидели в этом зловещее предзнаменование пандемии коронавируса, отметив лишь территориальную неточность в источнике заражения.

А уже спустя два года в другом эпизоде один из персонажей использовал наручные часы как телефон. А ведь Apple Watch появились лишь в 2014 году. Тогда же Лиза Симпсон свободно общалась по видеосвязи с мамой, хотя Skype на тот момент еще никто не пользовался. Кроме того, в одном из сезонов 22 года назад президентом США является миллиардер Дональд Трамп — в такое назначение сложно было тогда поверить.

Создатели мультсериала открещиваются от славы ясновидящих, заявляя, что просто используют в сюжете самые нелепые и неправдоподобные идеи. А эксперты объясняют все совпадения теорией вероятности, отмечая, что если делать множество предсказаний на протяжении более 30 лет, то 10% из них обязательно сбудутся, пишет «Комсомольская правда ».