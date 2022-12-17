Вызывают оторопь и отвращение: ужасные советские привычки, которые современному человеку не понять

В Советском Союзе было много интересных и удивительных традиций, сохранившихся до наших дней. Но помимо этого, были и пугающие привычки, о которых мы расскажем в этом материале.

Сложно поверить, но в прошлом веке люди фотографировали умерших родственников. Если посмотреть советские альбомы, то обязательно можно найти снимки с похорон, на которых запечатлены покойники и рядом скорбящие члены семьи.

Вдобавок на прощание с усопшим было принято вызывать оркестр.

Во время процессии музыканты исполняли похоронный марш, чем сильно пугали ничего не подозревающих людей и особенно детей, случайно заметивших это действие.

Не такой устрашающей, но тоже странной особенностью была привычка хранить посуду, из которой никто не ест. Бабушкины серванты кажутся маленькими мавзолеями для дорогой и красивой посуды.