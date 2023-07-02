Вызывает противоречивые чувства: ахнете при виде россиянки с самой большой грудью в стране
Дар природы оказался проклятием.
Юлия Полежаева всегда отличалась пышными формами. Однако после родов фигура стройной красавицы сильно изменилась. Грудь молодой мамы увеличилась до 15-го размера — и теперь доставляет ей множество неудобств.
Россиянка жалуется, что часто ловит на себе косые взгляды, а муж и дети стесняются выходить с ней из дома из-за повышенного внимания со стороны прохожих. Полежаева боится однажды не проснуться, ведь огромные округлости давят на ее грудную клетку и мешают дышать.
При этом врачи отказываются делать бедняжке операцию.
У Юлии врожденный порок сердца, поэтому она может не выдержать хирургического вмешательства. Да и специалисты не гарантируют, что грудь женщины не перестанет расти.
Фото: кадр из программы «За гранью» (2021-2023)