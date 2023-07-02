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Вызывает противоречивые чувства: ахнете при виде россиянки с самой большой грудью в стране

2 июля 2023 19:30
Вызывает противоречивые чувства: ахнете при виде россиянки с самой большой грудью в стране

Дар природы оказался проклятием.

Юлия Полежаева всегда отличалась пышными формами. Однако после родов фигура стройной красавицы сильно изменилась. Грудь молодой мамы увеличилась до 15-го размера — и теперь доставляет ей множество неудобств.

Россиянка жалуется, что часто ловит на себе косые взгляды, а муж и дети стесняются выходить с ней из дома из-за повышенного внимания со стороны прохожих. Полежаева боится однажды не проснуться, ведь огромные округлости давят на ее грудную клетку и мешают дышать.

При этом врачи отказываются делать бедняжке операцию.

У Юлии врожденный порок сердца, поэтому она может не выдержать хирургического вмешательства. Да и специалисты не гарантируют, что грудь женщины не перестанет расти.

Вызывает противоречивые чувства: ахнете при виде россиянки с самой большой грудью в стране
Фото: кадр из программы «За гранью» (2021-2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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