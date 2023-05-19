«Вызывает отвращение»: жена Хабенского мало кому пришлась по вкусу
Повод для сплетен об артисте нашелся веский.
Первый брак Константина Хабенского закончился настоящей трагедией. Любимая жена худрука угасла от онкологического заболевания. Друзья и близкие были уверены, что артист не найдет в себе силы вернуться к нормальной жизни.
Хабенский не только смог, но и женился во второй раз. Правда, новая супруга стала огромной красной тряпкой для критиков и сплетников. В кулуарах сплетничают о том, что артист не общается с родным сыном и того растит бабушка. И в этом виновата именно вторая жена знаменитости Ольга Хабенская.
«Такое впечатление, что Хабенский испытывает какое-то чувство вины по поводу смерти первой жены. Какая-то тяжелая и незаконченная история. Он живет как будто искуплением. Его второй брак какой-то нелепый. Второй жене позволено им восхищаться, а она мстит за нелюбовь тем, что не принимает его сына. И почему он стал так плохо выглядеть?», «А благотворительность для чужих детей это такой способ не заниматься собственными? Некоторым проще откупиться», «Бедный ребенок, в чем „хорошесть“ отца, если он променял сына на молодуху?», «История вызывает отвращение», — были многословны комментаторы портала Woman.