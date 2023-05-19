«Вызывает отвращение»: жена Хабенского мало кому пришлась по вкусу

Первый брак Константина Хабенского закончился настоящей трагедией. Любимая жена худрука угасла от онкологического заболевания. Друзья и близкие были уверены, что артист не найдет в себе силы вернуться к нормальной жизни.

Хабенский не только смог, но и женился во второй раз. Правда, новая супруга стала огромной красной тряпкой для критиков и сплетников. В кулуарах сплетничают о том, что артист не общается с родным сыном и того растит бабушка. И в этом виновата именно вторая жена знаменитости Ольга Хабенская.