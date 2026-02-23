Оповещения от Киноафиши
Статьи «Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска

«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска

23 февраля 2026 21:20
«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска

Намешали всего, чего только можно.

«Первое российское аниме» – звучит гордо. Пока не вспомнишь, что речь идет про «Первый отряд» 2009 года. На IMDb у него 5.6, на КП 5.9, и зрители до сих пор спорят, кто виноват в этом провале.

Сюжет совместного с Японией и Канадой проекта обещал гремучую смесь: 1942 год, нацисты из «Аненербе» воскрешают рыцарей Ливонского ордена, а на помощь Красной армии приходит отряд пионеров-экстрасенсов.

Один из зрителей ёмко выразил общее недоумение: «Вы видели в природе пионерку, воюющую с самурайской катаной? Что, резкий дефицит трёхлинеек наступил?»

Главная претензия – псевдодокументальные вставки. Каждые пять минут действие прерывается «интервью» с ветеранами и экстрасенсами, которые объясняют, что сейчас произойдёт. Вместо погружения – постоянный выход из «транса».

«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска

Да и персонажи получились картонными, замечают зрители:

«Кто видел в сороковых годах девчонку с розовыми волосами, юношу с голубыми волосами?»

Экшен, который мог бы спасти ситуацию, тоже не задался. Батальные сцены короткие и невыразительные. Даже рисовка, за которую отвечали японцы, вышла блёклой – мрачные тона должны были передать атмосферу войны, но сделали картинку просто скучной.

Итог: «Первый отряд» пытался быть всем сразу – альтернативной историей, мистическим триллером, военной драмой. А стал, ну… тем, чем стал.

«Первый раз я посмотрела это аниме четырнадцатилетней, мне очень понравилось. Сейчас, пересматривая картину взрослыми глазами, соглашаюсь с бурной критикой», «Вызывает отвращение», – подытоживают в Сети.

Ранее мы писали: Pixar на льду: на Олимпиаде-2026 случайно «повторили» культовую гонку из первых «Тачек» – фотофиниш здесь даже эпичнее (видео)

Фото: Кадр из аниме «Первый отряд» (2009)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
