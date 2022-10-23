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Вызывает оторопь: как бы выглядела Миддлтон, если бы увлеклась филерами и пластикой

23 октября 2022 08:15
Вызывает оторопь: как бы выглядела Миддлтон, если бы увлеклась филерами и пластикой

Естественность ей к лицу.

Недавно Кейт Миддлтон, супруга наследника британского престола Уильяма, получила титул принцессы Уэльской, который носила сама Диана. И теперь к Кейт еще больше приковано внимание общественности, которая постоянно ищет недостатки в королевской особе.

Некоторые критикуют 40-летнюю принцессу за то, что она выглядит не слишком свежо и молодо, ведь ее кожа покрыта морщинками, а овал лица слегка «поплыл».

Предлагаем посмотреть, какой была бы Кейт Миддлтон, если увлеклась «уколами красоты».

«Улучшенная» версия Кейт выглядит, конечно, эффектно, но фотошоп полностью уничтожил природное обаяние и элегантность принцессы. Так что с естественной внешностью ей явно лучше.

Вызывает оторопь: как бы выглядела Миддлтон, если бы увлеклась филерами и пластикой

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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