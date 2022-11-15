Вызывает недоумение у иностранцев: этот предмет есть только в советской квартире

Убранство советской квартиры заметно отличается от европейских или американских домов. Иностранцы с недоумением реагируют на многие предметы, которые попадаются им на глаза. Но больше всего их удивляет посуда в сервантах.

Традиция хранить посуду отдельно и выставлять ее напоказ зародилась в стране еще до революции. Тогда в сервантах можно было заметить дорогие хрустальные сервизы. После 1917 года в шкафах появились наборы попроще, которые тоже берегли до лучших дней и для особых поводов. Постепенно это перешло и новым поколениям, поэтому во многих квартирах все еще можно встретить серванты с ценными тарелками.

Подобные обычаи совершенно чужды европейцам. Они не хранят сервизы и стараются использовать их каждый день в быту как обычную посуду. Поэтому до сих пор многие с удивлением реагируют на тарелки, спрятанные в сервант, когда встречают их в российской квартире.

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