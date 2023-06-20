«Вызывает недоумение»: связь Нагиева с коллегой постарше наконец-то обросла деталями

Сегодня Дмитрий Нагиев молчит как рыба, когда журналисты пытаются разузнать у него о личной жизни. Но раньше актер был более словоохотлив. В свое время он заявил об интрижке с Анной Самохиной.

В далеком 1995 году звезды записали вместе музыкальный клип. Тогда-то главный секс-символ отечественного кино и рассекретил связь с красавицей-актрисой. Но дальше откровений о любовном приключении дело не пошло.

В 2010-м 47-летняя Самохина скончалась от рака. Поклонники утратили надежду когда-либо узнать, был ли у нее и Нагиева роман. Однако неожиданно связь актера с коллегой, которая была старше на четыре года, обросла новыми деталями.

Молчание нарушила единственная дочь артистки — Александра.

«История с Нагиевым вызывает недоумение», — призналась она в одном из популярных шоу.

Наследница звезды уточнила, что мать никогда не рассказывала ей о своих отношениях со звездой «Физрука». По ее мнению, между знаменитостями была лишь взаимная симпатия, которая так и не получила дальнейшего развития.