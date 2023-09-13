Вызывает лишь смех: 3 женщины по знаку Зодиака, которые не умеют флиртовать

Иногда для того, чтобы привлечь внимание понравившегося человека, необходимо игриво намекнуть ему о своей симпатии. Сделать это правильно удается не всем, порой попытки обольстить вызывают лишь неловкость и смех. Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются женщины, неспособные флиртовать.

Рак

Женщина, рожденная под этим водным знаком, убеждена, что первый шаг в отношениях непременно должен сделать представитель сильного пола. Поэтому она терпеливо ждет, когда же с ней начнут флиртовать. Когда же желанных комплиментов и намеков не звучит, Рак, конечно, может взять инициативу в свои руки… но нередко это оборачивается провалом.

Представительница водной стихии совершенно не умеет делать тонкие и волнующие намеки, поэтому спросит со всей прямотой:

“Я кажусь тебе привлекательной?”

Даже самый умудренный опытом мужчина от такого поворота способен растеряться. Или же женщина-Рак начинает окружать избранника чрезмерной заботой, напоминая скорее мамочку, чем влюбленную.

Дева

Представительница земного знака совершенно не против позаигрывать с приятным ей мужчиной. Проблема кроется лишь в том, что сильный пол старается обходить Деву стороной - в ней нет той легкости, беззаботности, игривости, которая превращает флирт в настоящее искусство. Уроженка этого знака слишком серьезна, а еще - невероятно навязчива.

Даже услышав в свой адрес комплимент, женщина-Дева начнет задавать уточняющие вопросы и тем самым испортит поклоннику настроение, а то и желание ухаживать начисто отобьет.

Парни, столкнувшись с такой серьезной и даже суровой дамой, не знают, как правильно вести себя и торопятся поскорее от нее отделаться.

Козерог

“Флирт? Фи”, - гордо вскинет голову женщина-Козерог. Всем своим видом представительница земного знака даст понять, что не занимается такими глупостями. Все эти подмигивания, двусмысленные шуточки и комплименты - исключительно для несерьезных особ, уверена Козерог. Вот только в глубине души она жаждет чего-то… эдакого.

Дама-Козерог и рада была бы позаигрывать с мужчинами, но природная серьезность мешает ей сделать это.

Вместо легкой и волнующей беседы уроженка знака устраивает поклоннику настоящее собеседование, допрос с пристрастием, а потом удивляется и расстраивается, что тот исчез в неизвестном направлении. После подобного фиаско Козерог и вовсе решает позабыть про флирт.