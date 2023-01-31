Вызывает лишь неловкость и раздражение: на бывшую Богомолова стыдно смотреть

Константин Богомолов уже несколько лет состоит в счастливом браке с Ксенией Собчак. Ранее его предыдущей пассией была актриса Дарья Мороз, которая часто появлялась в проектах экс-супруга.

Сегодня артистке 39 лет, и она является одной из самых востребованных актрис в отечественном кино. Однако многих Мороз, мягко говоря, уже стала раздражать. И вот почему.

Новый виток популярности Дарье обеспечил нашумевший сериал «Содержанки», снятый Богомоловым. Здесь актриса постоянно появлялась обнаженной, а число постельных сцен с ее участием невозможно счесть. Это понравилось многим зрителям, которые увидели новую Мороз с пикантной стороны. Но вскоре зрителям приелось это однообразие.

После удачного первого сезона «Содержанок» вышло продолжение сериала, где Дарья снова предстала обнаженной. Однако эти откровенные сцены уже не произвели никакого впечатления. Напротив, они лишь раздражали, а постоянно раздетая Мороз вызывала чувство неловкости и стыда. Зрителей возмутило, что актриса переборщила с «клубничкой» и совсем забыла про актерское ремесло и характер своего персонажа.