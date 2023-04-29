«Вызывает брезгливость»: после этого фото Брежнева потеряла статус красавицы

Вера Брежнева давно стала главной мечтой всех российских мужчин. Между тем яркая блондинка с идеальной фигурой и лицом напрасно считалась эталонной красавицей. Теперь горькая правда вышла наружу.

В Сеть попало фото, которое лишило певицу статуса секс-символа. На нем экс-солистка «ВИА Гры» запечатлена без макияжа и фильтров, поэтому все несовершенства ее внешности тут же стали достоянием широкой общественности.

«Когда попадается на глаза Верка Галушка без макияжа, то мне хочется стоя аплодировать косметологам, визажистам и другим специалистам, работающим над ее лицом. С мордашкой без грима она как была гадким утенком, так и осталась!», «Брежнева вызывает брезгливость, такое чувство, что она не моется и грязная», — пишут возмущенные интернет-пользователи.

Между тем знаменитость спокойно относится к подобным замечаниям. В своих интервью звезда не раз говорила, что не собирается штурмовать кабинет косметолога, чтобы омолодиться. По словам артистки, ей важно сохранить свою естественную красоту и мимику, поэтому об уколах красоты и других экспериментах с внешностью не может быть и речи.