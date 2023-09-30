«Вызов» еще цветочки: новая роль Пересильд стала последней каплей для народа
Слишком много о себе возомнила.
Юлия Пересильд могла больше нигде не сниматься. Свое имя в историю мирового кинематографа она уже вписала. Актрисе было мало отправиться в космос, чтобы засветиться в «Вызове», в первом художественном фильме, снятом на МКС. Теперь звезда решила показать всем, как она взошла на российский престол.
Артистка сыграла одну из главных ролей в фильме Андрея Кравчука «Императрицы», премьера которого состоится 26 октября. Проект входит в цикл исторических картин «Русь», рассказывающих о личностях, повлиявших на становление Российской империи.
Реакция публики на новую роль блондинки оказалась категоричной. Терпение зрителей лопнуло. Многие считают, что знаменитость слишком много о себе возомнила.
«Долой императрицу Пересильд. Какая из нее правительница? Она же провинциалка», «Пересильд осталось императрицу сыграть. И, считай, жизнь удалась. Только Елизавета Петровна была красивая, высокая (180 см), статная женщина. Раздражает, что на роли исторических персонажей режиссеры берут кого ни попадя», — возмущаются в Сети.