«Вызов» еще цветочки: новая роль Пересильд стала последней каплей для народа

Слишком много о себе возомнила.

Юлия Пересильд могла больше нигде не сниматься. Свое имя в историю мирового кинематографа она уже вписала. Актрисе было мало отправиться в космос, чтобы засветиться в «Вызове», в первом художественном фильме, снятом на МКС. Теперь звезда решила показать всем, как она взошла на российский престол.

Артистка сыграла одну из главных ролей в фильме Андрея Кравчука «Императрицы», премьера которого состоится 26 октября. Проект входит в цикл исторических картин «Русь», рассказывающих о личностях, повлиявших на становление Российской империи.

Реакция публики на новую роль блондинки оказалась категоричной. Терпение зрителей лопнуло. Многие считают, что знаменитость слишком много о себе возомнила.