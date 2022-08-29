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Выжженное поле: люди этих трех знаков зодиака беззастенчиво рушат чужие семьи

29 августа 2022 16:00
Выжженное поле: люди этих трех знаков зодиака беззастенчиво рушат чужие семьи

Астрологи рассказали, какие знаки способны увести возлюбленного от законного мужа или жены.

“На чужом несчастье счастья не построишь”, - гласит известное высказывание, однако во все времена находились люди, готовые разрушить чужую семью. Они не задумываются над тем, как их поступки отразятся на судьбах других людей, а слепо следуют за своими чувствами. Рассказываем, какие три знака зодиака не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить объект своей страсти - даже перед наличием у того законного мужа или жены.

Близнецы

Представители воздушного знака славятся своим непостоянством. Они легко влюбляются, строят отношения с понравившимся человеком, но как только на смену конфетно-букетному периоду приходит рутина, начинают скучать и искать острых ощущений. Вместо того чтобы поговорить со своей второй половинкой, Близнецы отправляются налево, и если уж они кого-нибудь повстречают, то ныряют в этот роман с головой. Если уроженец знака вобьет себе в голову, что встретил свой идеал, он пойдет на все, чтобы быть рядом с ним - даже увести из семьи.

Вот только не факт, что впоследствии, разрушив чужую семью, Близнецы снова не остынут к партнеру и не отправятся на поиски новой любви.

Лев

Под стать царственному зверю, подарившему название этому знаку зодиака, Львы являются настоящими охотниками, увлеченными и азартными. Им постоянно нужно пополнять свою коллекцию завоеванных сердец. Ведь представителю знака важно осознавать, что его шарму невозможно противостоять, что он всегда востребован у противоположного пола, желанен и любим. Львы действительно способны в считанные минуты вскружить голову приглянувшимся мужчине или женщине.

И неважно, свободны они или женаты - особенно ценным трофеем в обширной коллекции Льва станет тот, кто бросит ради него свою семью и дом.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, привыкли ни в чем себе не отказывать. Касается это не только материальных благ, но и отношений с людьми - уроженцы земного знака убеждены, что для них не существует никаких рамок и ограничений. Если они решили добиться своей цели, то не остановятся ни перед чем и пойдут на любые интриги и ухищрения. Если человек, которого Козероги хотят видеть в качестве своего спутника жизни, уже занят, их это не остановит, напротив, раззадорит.

Представители знака любят бросать вызовы самим себе, они чувствуют себя триумфаторами, когда получают желаемое.

Елена Королева
Елена Королева
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