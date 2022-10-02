Выжмут все соки: названы 3 знака Зодиака — энергетические вампиры

Старинные легенды рассказывают о вампирах - чудовищах, которые питаются кровью своих жертв. В существовании этих монстров наука не уверена, а вот в том, что по земле ходят тысячи энергетических вампиров, не сомневается ни один психолог. Астрология не осталась в стороне от этой проблемы - специалисты назвали три знака зодиака, которые охотно отнимают у собеседников их энергию.

Телец

Представители земного знака сильно удивятся, если открыть им глаза на их истинную сущность. Однако в большинстве случаев Тельцы ведут себя именно как энергетические вампиры. Они любят жаловаться окружающим на свои проблемы, с наслаждением делятся мельчайшими деталями, в то время как собеседник мало-помалу погружается в обессиленное состояние. Кроме того, Тельцы обожают порядок и строгое следование намеченному плану. Когда в их жизни что-то идет не так, для уроженцев знака нет ничего слаще, как обвинить во всех бедах окружающих, покричать и потопать ногами от души.

А вот себя Телец ни за что не признает виноватым - упрямство и гордость не позволят.

Рак

Со стороны уроженцы водного знака кажутся такими милыми, заботливыми, понимающими. С одной стороны, это действительно так - Рак всегда готов выслушать собеседника и прийти на помощь. С другой - довольно часто в ходе душевной и откровенной беседы человек понимает, что он изливает представителю знака душу, но облегчения ему это не приносит. Напротив, его как будто бы охватывают странная тоска и апатия. Все дело в том, что Рак не прочь подзарядиться чужой энергией. А когда это лучше всего сделать? Как раз во время разговора по душам, когда собеседник максимально открыт и искренен.

Формально Рака упрекнуть не в чем, но человек всегда чувствует, когда у него отняли много сил.

Дева

Если Рака и Тельца чаще всего сложно заподозрить в вампирических намерениях, то по поводу Девы не возникает ни малейших сомнений. С представителями этого земного знака в принципе довольно тяжело общаться. Они невероятно требовательны к собеседнику, любят, чтобы разговор шел на их условиях и открыто заявляют, если им что-то категорически не нравится. После продолжительного общения с Девой собеседник чувствует себя выжатым лимоном.