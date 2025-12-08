«Выживший» без ДиКаприо: в прокат вышел новый триллер о реальной трагедии — на съемки фильма ушло целых 5 лет

4 декабря в российский прокат вышла картина под названием «Выживший», и, как это обычно бывает, многие автоматически решили, что речь идет о драме Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо ДиКаприо. Но нет — новый фильм вообще не имеет отношения к оскароносной истории о Хью Глассе.

Это совершенно другой проект, более камерный, но тоже основанный на реальных событиях 2009 года. В оригинале он называется Not Without Hope — «Не без надежды». И это как раз та ситуация, когда локализованное название только сильнее запутывает зрителей.

О чем новый «Выживший»

История рассказывает о компании друзей, отправившихся на рыбалку во Флориде. Ник Шуйлер (Закари Ливай) и его приятели — Уилл Бликли, Маркиз Купер и Кори Смит — оказываются в открытом море, когда внезапный шторм переворачивает лодку.

Они застревают в семидесяти милях от берега, в ледяной воде, без возможности вернуться, без связи, без помощи. Спасательная операция, которую возглавляет капитан береговой охраны Тимоти Клоуз, идет со сбоями — шторм буквально срывает все планы. Это не романтизированная драма и не фильм-катастрофа, а суровая хроника того, как выглядит настоящая борьба за жизнь.

Фильм долго добирался до экрана

Проект пережил долгую и нервную историю создания. Изначально главную роль должен был сыграть Майлз Теллер, режиссером значился Руперт Уэйнрайт, а съемки планировались в 2020 году, но пандемия заморозила производство. Команда распалась, фильм оказался на паузе.

Спустя три года его перезапустили с новым составом: режиссером стал Джо Карнахан, а главную роль получил Закари Ливай, знакомый зрителям по «Шазаму». Съемки прошли на Мальте и закончились буквально накануне голливудской забастовки — и вот спустя 5 лет картина оказалась в прокате.

Стоит ли идти в кино

Пока отзывов почти нет — премьера только-только состоялась, но по описанию ясно, что это классическая напряженная история, которая держится на актерской игре Ливая и реальном материале. Шансов облажаться мало.

Если хочется посмотреть не супергероику, не очередную франшизу, а фильм, который заставляет вцепиться в подлокотники, этот вариант стоит попробовать. Такие жесткие триллеры как раз лучше всего смотреть в большом зале кинотеатра.

