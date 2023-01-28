Выживал актрис ради жены: постыдная правда о поведении Рыбникова на съемках «Девчат» шокирует

Во время работы над фильмом появление дружеских отношений между актерами считается волей случая. Не секрет, что многие знаменитости просто не переносят друг друга или преследуют свои корыстные мотивы. Но мало кто ожидал, что на съемках культовой комедии «Девчата» между артистами тоже возникнут конфликты.

Зачинщиком одного из них стал Николай Рыбников, который мечтал пригласить на роль Анфисы свою жену.

Оказалось, что экранная дружба между мужчиной и его коллегой Светланой Дружининой вне камер превращалась во вражду. Актер плел разные интриги и не стеснялся открыто заявлять, что девушка не подходит на это место, а вот его любимая супруга лучше всех сыграет эту героиню.

Однако доводы артиста никто не стал воспринимать всерьез и зрители увидели именно то, что и задумывал режиссер. Позже за такой постыдный поступок возлюбленная Рыбникова даже извинилась перед Дружининой.