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Выжить невозможно: Безруков раскрыл официальную зарплату

17 июля 2022 15:23
Выжить невозможно: Безруков раскрыл официальную зарплату

Вот почему не всегда стоит судить прибедняющихся звезд.

Сергея Безрукова не было в числе артистов, взывавших к государству о финансовой поддержке в период пандемии коронавируса, но он прочувствовал на себе все последствия карантина.

По признанию актера, который восемь лет возглавляет Московский Губернский театр, он и его труппа пережили серьезный экономический удар, не досчитавшись во время изоляции больше 80 миллионов рублей. В такой тяжелый период Сергей мог рассчитывать на гонорары со съемок в фильмах и телевизионных передачах, чего не скажешь о многих театральных звездах:

«Если бы я был только художественным руководителем, то получал в коронакризисные времена официальную зарплату в 50 тысяч рублей — голый оклад».

В разговоре с «7дней» Безруков объяснил, что для жизни в столице этого недостаточно, особенно при наличии ипотеки. А параллельного дохода — бизнеса, акций или членства в советах директоров — у актера нет.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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