«Выжить любой ценой»: как живет обвиненный в мошенничестве Беар Гриллс

В 2006 году на американском телевидении состоялась премьера необычного реалити-шоу. Мужчина по имени Беар Гриллс учил зрителей выживать в любых экстремальных условиях — будь то вершина горы или непроходимые джунгли. Он делал ночлег из подручных средств и не боялся диких животных. Шоу «Выжить любой ценой» получило высокие рейтинги, поэтому его неоднократно продлевали на новые сезоны: поклонники не сомневались в способностях бывшего спецназовца Гриллса.

Но постепенно вокруг шоу начали возникать скандалы. Беара уличили в мошенничестве и инсценировке. Оказалось, что некоторых хищников на площадку ему привозили из цирка, а вместо ночевки в дикой природе он пережидал сумерки в уютной гостинице, после чего возвращался на работу. После череды разоблачений в Сети контракт с Гриллсом был разорван.

После обвинений Беар по-прежнему продолжил сниматься в телепроектах. В 2019 году на стриминговом сервисе Netflix вышла программа с Гриллсом «Ты против дикой природы». Кроме того, он пишет книги о выживании, выступает мотивационным оратором, составляя речи для разных организаций, и развивает линейку одежды.