Выжила чудом: эта трагедия перевернула жизнь Милочки из фильма «Одиноким предоставляется общежитие»

Вера Трофимова стала известной после выхода картины «Одиноким предоставляется общежитие». Очаровательная актриса исполнила роль Милочки и влюбила в себя многих зрителей. Трофимой прочили большое будущее в профессии, однако внезапно она перестала сниматься.

Причиной ухода актрисы из кино стала страшная трагедия. Вера попала в серьезную аварию и едва не ушла на тот свет. Актриса выжила чудом, но ей пришлось заново учиться говорить, писать и читать после кровоизлияния в мозг. Однако она так и не смогла полностью восстановиться и вернуть свою память. О продолжении кинокарьеры не могло быть и речи.

Вскоре о Трофимовой стали забывать. Ее отдушиной стал Московский драматический театр им. Рубена Симонова, где актриса играла больше 20 лет. В 2000 году Вера появилась в сериале «Детективы» в одном эпизоде, но вернуться в кино так и не смогла.

Сегодня 59-летняя артистка уже не та Милочка из культового фильма. Она поправилась и утратила былую красоту. Актриса живет весьма скромно, ведь ее пенсии хватает только на лекарства. У Трофимовой есть сын, который окончил Суворовское училище. Спутника жизни у артистки нет.