Выжила благодаря простому американцу: что много лет скрывала Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе давно окрестили Снежной королевой. Такое прозвище тренер по фигурному катанию получила из-за того, что даже в самых непростых ситуациях умеет сохранять спокойствие. Впрочем, если знать, что однажды пришлось пережить знаменитости, это не кажется столь удивительным.

Будучи 18-летней фигуристкой, Этери отправилась в США в поисках лучшей жизни. Тогда она числилась в штате ледового балета, однако договор с ней был неожиданно расторгнут. Тутберидзе осталась в чужой стране без работы и средств к существованию.

Будущему тренеру пришлось поселиться в доме для нищих, расположенном в Оклахоме. Он находился как раз напротив административного здания, разрушенного в ходе теракта, совершенного в апреле 1995 года.

В тот роковой день было ранено и погибло немало людей. Тутберидзе же повезло остаться в живых: ее спас простой американец. «Меня подобрал пожарный», — приводит слова Этери Георгиевны портал «Новый очаг ».

После случившегося некоторое время знаменитость жила в доме своего спасителя, который, по ее словам, также помог ей найти работу. Именно в Америке Тутберидзе впервые попробовала себя в качестве тренера, однако в итоге она все же приняла решение вернуться на родину.