Выжил в море во время шторма: найден пропавший экс-участник «Фабрики звезд»

Экс-участник «Фабрики звезд» Константин Легостаев накануне переполошил поклонников своим исчезновением в Сочи. Очевидцы видели, как певец нырнул в Черное море, а затем просто скрылся из виду. Вскоре начался сильный шторм, а Легостаева объявили в розыск. Водолазы уже собирались искать тело музыканта после того, как стихия уляжется.

Но оказалось, что Константину удалось спастись. В море он фактически провел всю ночь: когда начался сильный ливень, мужчина был уже далеко от берега. Ему пришлось приложить все силы, чтобы удержаться на неспокойных волнах. Выбраться на берег Легостаев смог только к утру.

«Меня нашли случайные люди и вызвали скорую», — объяснил исполнитель в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам Константина, он отказался от госпитализации, заявив, что серьезных проблем со здоровьем у него нет. От усталости же он надеется избавиться за несколько дней отдыха. А в Сети хейтеры уже обсуждают, что пропажа Легостаева могла быть просто пиаром.