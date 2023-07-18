Выжил ради этого человека: новое фото Костомарова растрогает до слез

Роман Костомаров совсем недавно выписался из больницы, где провел почти шесть месяцев. Теперь фигуристу предстоит длительный период реабилитации, но самое страшное уже позади. Теперь спортсмен может быть дома со своими родными.

Врачи буквально вернули Костомарова с того света. Чтобы спасти ткани от некроза, медикам пришлось удалить ему ступни и кисти рук. Сегодня Роман уже может ходить при помощи протезов, но его руки все еще закрыты бинтами — их заживление не закончено.

К счастью, это не помешало Костомарову обнять самых близких людей. В соцсетях Романа появилось трогательное фото с женой Оксаной Домниной и двумя детьми, Настей и Ильей. Пока он сам не может пользоваться телефоном, поэтому фото, вероятно, выложила супруга Костомарова.

Фигурист подписал снимок «мои спасители». Именно любовь к семье все это время поддерживала Костомарова и давала ему силы бороться с болезнью. Снимок растрогал подписчиков Романа до слез, ему оставили больше 3 тысяч комментариев с теплыми пожеланиями.