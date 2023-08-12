«Выйти за старика, зачем?»: бывшая Кончаловского в шоке от Высоцкой

Андрей Кончаловский много лет счастлив в браке с Юлией Высоцкой. Прежде мало кто верил, что эта пара продержится так долго. Бывшая жена режиссера оказалась в числе тех, кто не одобрил его выбор.

Наталья Аринбасарова была второй супругой кинодела. Актриса на девять лет младше бывшего мужа. И когда-то такая разница в возрасте казалась ей огромной. Но Высоцкая побила этот рекорд. Телеведущая младше Кончаловского почти на 40 лет. Данный факт сильно смущает заслуженную артистку.

В беседе с журналистами Аринбасарова призналась, что окажись она на месте Высоцкой, то не смогла бы стать женой Кончаловского.

«Выйти за старика, зачем?!» — приводит слова знаменитости портал «Экспресс газета».

Актриса заметила, что многие женщины, которые замужем за пожилыми мужчинами, не хранят верность в браке. Однако тут же уточнила, что Высоцкая оказалась настоящей находкой для Кончаловского. По уверению Аринбасаровой, ведущая шоу «Едим дома» обожает своего знаменитого супруга.