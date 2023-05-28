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Выйти из привычного образа не смогла: новая роль Асмус взбудоражила россиян

28 мая 2023 15:00
Выйти из привычного образа не смогла: новая роль Асмус взбудоражила россиян

Звезда решилась на эксперимент.

Кристина Асмус с радостью сообщила о том, что у нее случился карьерный рост. Артистка предстала перед поклонниками в неожиданном амплуа, но потерпела крах.

В своих социальных сетях актриса оставила пост, в котором призналась, что ранее не раз играла Золушку. Теперь же знаменитости досталась роль не главной героини детской сказки, а ее злой мачехи. В качестве доказательства своих слов Асмус выложила несколько фотографий, на которых примерила на себя новый образ.

Выйти из привычного образа не смогла: новая роль Асмус взбудоражила россиян

Вот только задуманное звезде экрана не удалось. Многие отметили, что Асмус до сих пор не смогла выйти из роли Вари Черноус из сериала «Интерны». Именно с этой героиней большинство отечественных зрителей связывают актрису.

«Никак у Асмус не получается выйти из образа пай-девочки. Вместо bad girl у нее все время получается городская сумасшедшая», «Тебя в роли злодейки трудно представить», — гласят комментарии в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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