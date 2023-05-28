Выйти из привычного образа не смогла: новая роль Асмус взбудоражила россиян

Кристина Асмус с радостью сообщила о том, что у нее случился карьерный рост. Артистка предстала перед поклонниками в неожиданном амплуа, но потерпела крах.

В своих социальных сетях актриса оставила пост, в котором призналась, что ранее не раз играла Золушку. Теперь же знаменитости досталась роль не главной героини детской сказки, а ее злой мачехи. В качестве доказательства своих слов Асмус выложила несколько фотографий, на которых примерила на себя новый образ.

Вот только задуманное звезде экрана не удалось. Многие отметили, что Асмус до сих пор не смогла выйти из роли Вари Черноус из сериала «Интерны». Именно с этой героиней большинство отечественных зрителей связывают актрису.