Выйдут на свет: вот какое качество Весам надо раскрыть в октябре 2023, чтобы заслужить восхищение

На протяжении жизни люди меняются, иногда - не в лучшую сторону. Как оставаться самим собой и не подстраиваться под чужие правила игры? Этот вопрос актуален для многих Весов - представители воздушного знака часто забывают о себе ради других. Именно эту проблему им предстоит решить в октябре.

Позволить себе жить своей жизнью

Весы - тот знак зодиака, представители которого постоянно сомневаются. В самих себе, в принятых решениях, в словах окружающих… Им постоянно кажется, что они допустят ошибку, сделают что-то не то, одним словом, крупно накосячят. Поэтому уроженцы воздушной стихии часто полагаются на мнение других.

Весы настолько привыкли прятать свою точку зрения куда подальше, что постепенно они и вовсе забывают о своих чувствах, желаниях и потребностях. Представители этого знака стараются стать удобными для окружающих, но, как нетрудно догадаться, тем самым обрекают себя на незавидное существование.

Звезды говорят - в октябре 2023 Весам необходимо сделать над собой усилие.

Вспомнить о том, что, вообще-то, они тоже живые люди, со своими эмоциями и планами. Они имеют полное право на то, чтобы выражать недовольство, радоваться, грустить, когда им того захочется, без оглядки на других.

Именно этой осенью Весам представится уникальная возможность сделать шаг навстречу себе настоящим. Да, поначалу будет страшно и неловко. Не раз возникнет мысль:

“А что, если снова надеть привычную маску?”

Но звезды говорят - сейчас или никогда. Отступив назад, Весы сильно рискуют.

Если представители знака не хотят потерять свою индивидуальность, им необходимо прислушаться к себе. Понять, чего именно они хотят в данный момент (а позднее можно уже и о ближайшем будущем подумать). Мысли вроде “А что скажет муж/жена/родители/коллеги” стоит решительно гнать прочь.

Почувствовали себя несправедливо обиженными?

Сомневаетесь, правильно ли истолковали знак внимания? Хотите сменить место работы? В октябре Весам можно смело высказываться на темы, которые их волнуют, уточнять и переспрашивать моменты, которые не поняли, и т.д.

Сюрприз: никто не станет ругать их за это. Напротив, смелость, с которой Весы будут озвучивать свои мысли, вызовет у окружающих восхищение. Представителям знака настолько понравится это ощущение свободы и независимости, что они не захотят с ним расставаться. И правильно сделают.