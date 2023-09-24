Выяснилось во время развода: Степаненко раскрыла главную подлость Петросяна

Пара Елены Степаненко и Евгения Петросяна считалась одной из самых ярких и крепких в отечественном шоу-бизнесе: 33 года в браке — это не шутка. Но в 2018 году как гром среди ясного неба грянула новость о разводе: Евгений Ваганович предпочел верной супруге и многолетней коллеге молодую помощницу Татьяну Брухунову. Уходя, артист оставил жене-пенсионерке еще один неприятный «сюрприз».

Степаненко рассчитывала, что бывший как «порядочный человек» покинет ее с одним портфелем, но этого не случилось. Создатель «Кривого зеркала» решил строить новую семью с разлучницей, поэтому пожадничал делиться недвижимостью и накоплениями. Так начался тяжелый бракоразводный процесс, длившийся четыре года.

В суде интересы комика защищал скандальный адвокат Сергей Жорин.

Обращаясь к мужчинам, артистка сказала, что настоящий джентльмен должен уходить с достоинством, не требуя ничего с оставленной жены. Впрочем, несмотря публичные разбирательства и раздел имущества, Елена Степаненко не унывает и продолжает жить дальше. Поклонники звезды отмечают, как она расцвела и помолодела после разрыва с Петросяном.