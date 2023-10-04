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Выяснилось в суде: Петросян годами скрывал настоящую фамилию

4 октября 2023 13:30
Выяснилось в суде: Петросян годами скрывал настоящую фамилию

Правду ненароком раскрыла бывшая жена.

Евгений Петросян — один из самых известных российских юмористов. В России его знает каждый, но лишь недавно выяснилось, что под фальшивой фамилией. На заре карьеры комик решил сменить имя, чтобы сделать его более благозвучным для русскоязычной аудитории.

В паспорте фамилия артиста звучит как Петросянц. Разница не так велика, но выговорить ее действительно чуть труднее. В отличие от многих других подобных историй, Евгения Вагановича никто не уговаривал выступать под псевдонимом. Это решение он принял сам.

Правда выплыла на поверхность, когда в суде рассматривали иск Елены Степаненко против бывшего мужа. Даже после развода супруги не сразу разделили совместно нажитое за годы брака имущество. В открытых документах Хамовнического суда было указано «Петросянц Е. В.» в качестве имени ответчика. Такую же фамилию получила и старшая дочь артиста — Викторина.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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