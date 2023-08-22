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Выяснилось спустя годы: Галкин всю жизнь считал отцом не того человека

22 августа 2023 08:15
Выяснилось спустя годы: Галкин всю жизнь считал отцом не того человека

Артист не стремился делиться этой историей.

Владислав Галкин известен массовому зрителю по множеству ярких ролей. Артист покорил поклонников благодаря «Дальнобойщикам», «72 метрам» и другим проектам. При этом далеко не все знают, что Галкин — это ненастоящая фамилия знаменитости.

Дело в том, что первую часть жизни Владислав носил фамилию Сухачев, данную ему при рождении. Но мальчик жил в окружении мамы Елены Демидовой и никогда не знал родного отца. Когда ему исполнилось 10 лет, его мама вышла замуж за актера Бориса Галкина.

Звезда экрана принял Владислава как родного. Он поддерживал и заботился о нем, а Владислав взял его фамилию. Именно Бориса он считал своим настоящим родственником, несмотря на отсутствие кровной связи.

И смерть Галкина-младшего в 2010 году стала трагедией для Бориса. Долгие годы он не мог смириться с утратой, и только рождение дочери Анны помогло ему принять смерть сына.

Выяснилось спустя годы: Галкин всю жизнь считал отцом не того человека
Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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