Выяснилось спустя годы: Галкин всю жизнь считал отцом не того человека

Владислав Галкин известен массовому зрителю по множеству ярких ролей. Артист покорил поклонников благодаря «Дальнобойщикам», «72 метрам» и другим проектам. При этом далеко не все знают, что Галкин — это ненастоящая фамилия знаменитости.

Дело в том, что первую часть жизни Владислав носил фамилию Сухачев, данную ему при рождении. Но мальчик жил в окружении мамы Елены Демидовой и никогда не знал родного отца. Когда ему исполнилось 10 лет, его мама вышла замуж за актера Бориса Галкина.

Звезда экрана принял Владислава как родного. Он поддерживал и заботился о нем, а Владислав взял его фамилию. Именно Бориса он считал своим настоящим родственником, несмотря на отсутствие кровной связи.

И смерть Галкина-младшего в 2010 году стала трагедией для Бориса. Долгие годы он не мог смириться с утратой, и только рождение дочери Анны помогло ему принять смерть сына.