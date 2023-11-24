Выяснилось, что знаков зодиака ровно 13: проверьте, к какому вы теперь принадлежите

Астрология уходит корнями в далекую древность. Один из первых звездных атласов разработал древнегреческий ученый Клавдий Птолемей. Но на карте было не 12 знаков зодиака, как мы привыкли, а на один больше. 13-й знак, Змееносец, для удобства был исключен, но с этим согласны не все астрологические школы.

Существование Змееносца, под которого попадают рожденные с 29 ноября по 17 декабря, существенно меняет астрологическую карту. Таким людям отведена особая миссия на земле: Змееносцы способны совершить великое. Из-за них сдвигаются многие даты: числами Овна становятся 18 апреля — 13 мая, Тельца — с 13 мая по 21 июня, Рака — с 20 июля по 10 августа, Льва — с 10 августа по 16 сентября, Девы — с 16 сентября по 30 октября.

Поменяется и гороскоп Весов: их датами станут 30 октября — 23 ноября. Следом изменения коснутся Скорпиона (23 ноября — 29 ноября), Стрельца (17 декабря — 20 января), Козерога (20 января — 16 февраля) и Водолея (16 февраля — 11 марта). Сдвинутся даже Рыбы: 11 марта — 18 апреля.

Принимать ли 13-й, «несчастливый» знак зодиака, — это личный выбор каждого. Многие астрологи не готовы согласиться с такой классификацией, потому что Змееносец разрушает гармонию и систему, по которой каждому знаку отведено 30 градусов на карте.