Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные

8 августа 2025 14:19
Отталкиваемся не от рейтинга, а от уровня изобретательности.

За почти 20 лет существования культовая хоррор-франшиза обзавелась десятью (!) полнометражными частями, тоннами фальшивой крови и армией преданных фанатов. Одни смотрят ради философии, другие — ради жестоких ловушек, третьи — чтобы пощекотать нервы. Но все задаются вопросом: а какая из них пугает больше остальных?

Самая рейтинговая, несомненно, первая. Та самая, с которой все началось — «Пила: Игра на выживание». Атмосферный детектив с камерным сюжетом, минимализмом и безумно мощным твистом в финале. Именно она задала тон всей франшизе и запустила ее в мировые тренды.

Статус самой страшной — отдается «Пила 6»

Эта часть уже не про «собери ногу заново» — здесь страх в другом. В трех параллельных сюжетных линиях зрителя проводят по настоящей психологической мясорубке. Концовка буквально сбивает с ног: это не просто шок, это тот момент, когда ты сидишь с открытым ртом и пересматриваешь сцену дважды.

Ловушки здесь ради чистого ужаса. Пожалуй, самые сильные из них — «Кислородная» и «Карусель»: смотреть на это невыносимо, но отвести взгляд невозможно. Именно тут «Пила» переходит из категории слэшера в настоящее хоррор-исследование человеческой боли и страха.

Мнения о том, какая часть «Пилы» самая страшная, естественно, расходятся — у каждого свой порог боли и личные триггеры. Многие фанаты советуют смотреть франшизу в порядке выхода — от первой до десятой. Потому что с каждой новой частью, как говорят, убывает уровень «страшности». Можете проверить эту теорию на личном опыте или сразу включить шестую часть: в любом случае не пожалеете.

Если вы хотите вникнуть во вселенную франшизы основательно, а не просто испугаться, то лучше смотреть фильмы в особом порядке — он не даст запутаться в сюжетных перепетиях. Также ранее мы писали о том, какие маски из фильмов ужасов стали самыми культовыми и запоминающимися. «Пила» тоже попала в топ.

Фото: Кадры из фильма «Пила 6» (2009), «Пила X» (2023)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
