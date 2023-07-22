Выводили под руки: выступление Лазарева ознаменовалось приездом скорой помощи

Несколько дней назад Сергей Лазарев прибыл в Витебск ради участия в масштабном музыкальном фестивале. Артист порадовал поклонников своими старыми хитами, а также представил новую композицию «Вкус малины». Однако его выступление чуть не кончилось настоящей трагедией.

Дело в том, что прямо во время концерта, как пишет «Московский комсомолец», одной из поклонниц артиста стало плохо. Девушка потеряла сознание, и несколько медиков тут же вывели ее с концертной площадки и привели в чувство. И дальнейшая судьба девушки до сих пор неизвестна.

При этом сам Лазарев, на глазах которого разворачивалась вся ситуация, был занят лишь своим выступлением. Он признался, что очень волнуется, представляя новую песню, и боится забыть слова. И даже после концерта он никак не прокомментировал трагичный инцидент с участием его фанатки, а рассказывал лишь о своем выступлении.