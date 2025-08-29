«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix

Когда речь заходит о сериалах про маньяков, на ум сразу приходят громкие имена: отечественные «Фишер» и легендарный «Чикатило», или же культовый американский «Декстер». Эти проекты стали настоящими хитами и классикой жанра.
Но что делать, если вы уже пересмотрели все громкие названия и жаждете новых впечатлений? Мы подготовили для вас подборку менее раскрученных, но оттого не менее захватывающих проектов.
Это те самые скрытые жемчужины, которые способны удивить мрачной атмосферой, сложными персонажами и глубиной сюжета — без оглядки на массовую популярность. Здесь вас ждут неочевидные ходы, европейский хладнокровный нуар и истории, которые зацепят даже искушенного зрителя.
«Коса»
Рейтинг Кинопоиска: 6.6.
Это российский сериал. По сюжету на побережье Куршской косы находят тело жестоко убитой девочки со странным атрибутом — белой лилией в руке.
Расследование поручают следователю Еве Кайдас и журналисту Роману Рахманову, которых объединяют не только дело, но и личные непрожитые травмы.
Испытывая взаимное притяжение, раненые души вынуждены погрузиться в извращённый мир маньяка-эстета, чтобы остановить его, параллельно сражаясь с собственными внутренними демонами.
Хотя рейтинг у проекта не такой высокий, критики хвалят его за визуальную составляющую:
«Эстетически кадры и ракурсы камер выверены до безупречности. Плюс, помимо главных персонажей, не стоит забывать о важном герое сериала — калининградской земле»,
«Чёрные бабочки»
IMDb: 7.5
Французский сериал рассказывает о пенсионере Альбере Дезидерио, который нанимает молодого писателя для работы над своими мемуарами.
Он начинает рассказывать удивительную историю своей любви с загадочной Соланж, случившуюся в 70-х годах. Однако романтическая история постепенно оборачивается мрачной хроникой пары серийных убийц
«Монстры»
IMDb: 7.8
Это антология от Netflix, посвященных реальным историям серийных убийц. Одним из самых популярных сезонов стал «История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом в главной роли — о жизни и преступлениях серийного убийцы. А также сезон, посвященный братьям Менендесам, которые убили своих родителей.
«Друг семьи»
IMDb: 7.3
Начало 1970-х годов. Обаятельный Роберт Бертхольд знакомится с семьёй Броберг и их детьми. Войдя к ним в доверие и став близким другом семьи, он похищает 12-летнюю дочь Джен.
«Милое дитя»
IMDb: 7.3
Лена много лет томится в заточении у маньяка, запертая в одной комнате с двумя детьми. Их жизнь подчинена жёсткому распорядку: приём пищи, сон и даже посещение туалета происходят строго в отведённое время — малейшее нарушение грозит жестокой карой.
Однажды Лена вместе с девочкой совершает побег, но попадает под колёса машины. Тяжёлые травмы и шокирующая новость о беглянках достигают Маттиаса Бека и его супруги Карин, которые уже 13 лет живут с болью от необъяснимого исчезновения собственной дочери.
Ранее мы писали: Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого