«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix

29 августа 2025 17:38
№ 1 отечественный, но очень похож на скандинавский.

Когда речь заходит о сериалах про маньяков, на ум сразу приходят громкие имена: отечественные «Фишер» и легендарный «Чикатило», или же культовый американский «Декстер». Эти проекты стали настоящими хитами и классикой жанра.

Но что делать, если вы уже пересмотрели все громкие названия и жаждете новых впечатлений? Мы подготовили для вас подборку менее раскрученных, но оттого не менее захватывающих проектов.

Это те самые скрытые жемчужины, которые способны удивить мрачной атмосферой, сложными персонажами и глубиной сюжета — без оглядки на массовую популярность. Здесь вас ждут неочевидные ходы, европейский хладнокровный нуар и истории, которые зацепят даже искушенного зрителя.

«Коса»

Рейтинг Кинопоиска: 6.6.

Это российский сериал. По сюжету на побережье Куршской косы находят тело жестоко убитой девочки со странным атрибутом — белой лилией в руке.

Расследование поручают следователю Еве Кайдас и журналисту Роману Рахманову, которых объединяют не только дело, но и личные непрожитые травмы.

Испытывая взаимное притяжение, раненые души вынуждены погрузиться в извращённый мир маньяка-эстета, чтобы остановить его, параллельно сражаясь с собственными внутренними демонами.

Хотя рейтинг у проекта не такой высокий, критики хвалят его за визуальную составляющую:

«Эстетически кадры и ракурсы камер выверены до безупречности. Плюс, помимо главных персонажей, не стоит забывать о важном герое сериала — калининградской земле»,

«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix

«Чёрные бабочки»

IMDb: 7.5

Французский сериал рассказывает о пенсионере Альбере Дезидерио, который нанимает молодого писателя для работы над своими мемуарами.

Он начинает рассказывать удивительную историю своей любви с загадочной Соланж, случившуюся в 70-х годах. Однако романтическая история постепенно оборачивается мрачной хроникой пары серийных убийц

«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix

«Монстры»

IMDb: 7.8

Это антология от Netflix, посвященных реальным историям серийных убийц. Одним из самых популярных сезонов стал «История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом в главной роли — о жизни и преступлениях серийного убийцы. А также сезон, посвященный братьям Менендесам, которые убили своих родителей.

«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix

«Друг семьи»

IMDb: 7.3

Начало 1970-х годов. Обаятельный Роберт Бертхольд знакомится с семьёй Броберг и их детьми. Войдя к ним в доверие и став близким другом семьи, он похищает 12-летнюю дочь Джен.

«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix

«Милое дитя»

IMDb: 7.3

Лена много лет томится в заточении у маньяка, запертая в одной комнате с двумя детьми. Их жизнь подчинена жёсткому распорядку: приём пищи, сон и даже посещение туалета происходят строго в отведённое время — малейшее нарушение грозит жестокой карой.

Однажды Лена вместе с девочкой совершает побег, но попадает под колёса машины. Тяжёлые травмы и шокирующая новость о беглянках достигают Маттиаса Бека и его супруги Карин, которые уже 13 лет живут с болью от необъяснимого исчезновения собственной дочери.

«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix

Ольга Назарова
Ольга Назарова
