Вывела всех звезд шоу-бизнеса на чистую воду: Слава решилась на откровения после пластики

Певица Слава решилась на кардинальное преображение. Артистка сделала липосакцию, чтобы в рамках нового гастрольного тура удивить всех своей стройной фигурой.

Теперь исполнительница охотно делится подробностями реабилитации после хирургического вмешательства. Пластику звезде провел Тимур Хайдаров, имя которого известно практически всем представителям отечественного шоу-бизнеса. Многие артисты выбирают именно этого пластического хирурга, а потому очередь к нему расписана на год вперед.

Только далеко не все из них открыто признаются в том, что обращались за помощью к специалисту. Слава же вывела своих коллег на чистую воду, подметив, что подавляющее большинство из них обманывают поклонников и говорят о том, что преобразились благодаря правильному питанию и занятиям спортом, хотя на самом деле они побывали на операционном столе.

Слава же выбрала для себя другой путь, о чем открыто заявила в интервью «Комсомольской правде ». «Зачем врать? Я самая правдивая!» — подытожила исполнительница.