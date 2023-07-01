Вывалила грудь и довольна: Дженнифер Лопес устроила пикантную провокацию

Дженнифер Лопес не знает, что такое страдать от комплексов. Артистка вышла в свет в таком виде, на который решится далеко не каждая представительница прекрасного пола.

Певица и раньше позволяла себе подобные вольности. Звезда не раз поражала публику откровенными образами, благо фигура позволяет исполнительнице оголяться. Но на этот раз Лопес превзошла саму себя.

Знаменитость появилась на одном из светских мероприятий в Лос-Анджелесе, примерив наряд с замком, который не посчитала нужным застегнуть. Певица намеренно вывалила грудь на всеобщее обозрение и осталась вполне довольна собой.

Даже не пытаясь прикрыться, она позировала перед изумленными фотографами. Меж тем ее муж Бен Аффлек выглядел смущенным и хмурым. По всей видимости, актер остался недоволен пикантной провокацией, что устроила его благоверная.