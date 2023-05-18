Вытянул молодость: при взгляде на жену звезды «Графини де Монсоро» станет не по себе

Актер Юрий Беляев стал знаменит уже в солидном возрасте. Огромную популярность ему принесла картина «Графиня де Монсоро», где он блистательно исполнил роль графа де Монсоро.

Вместе со славой к актеру пришла и востребованность у женщин. Число его поклонниц росло с каждым днем, и Беляев не мог устоять перед этим вниманием. Одна из его почитательниц по имени Валентина даже разрушила его брак с первой женой. Так Юрий Викторович женился на поклоннице. В этом союзе родились двое детей. Актер посвящал им слишком много времени, забывая о жене. Она подала на развод, устав от равнодушия. Третья жена Беляева Марина тоже не смирилась с отсутствием мужа.

Лишь с четвертой супругой Юрий Викторович обрел счастье и гармонию. Его избранницей стала актриса Татьяна Абрамова. Она снималась в картинах «Уравнение со всеми известными», «Русский перевод», «Алхимик. Эликсир Фауста».

Но есть одно но. Татьяне всего 48 лет, однако выглядит она лет на 10-15 старше. У Абрамовой лицо как бабушки, а не как у цветущей женщины. Поклонники не понимают, что с ней творится. Видимо, 75-летний Беляев вытянул из нее всю молодость и красоту.