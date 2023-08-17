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Не желает ничего слышать: вот за что известный российский актер возненавидел Высоцкого

17 августа 2023 20:45
Не желает ничего слышать: вот за что известный российский актер возненавидел Высоцкого

Они любили одну и ту же женщину.

Харизматичный и брутальный Владимир Высоцкий всегда пользовался вниманием поклонниц. Музой всей жизни он считал Марину Влади. Но последней любовью барда была совсем другая женщина. Вплоть до своей смерти он жил с дизайнером Оксаной Афанасьевой, но они так и не оформили отношения официально.

А спустя 3 года после похорон на бывшей возлюбленной Высоцкого женился Леонид Ярмольник. Друзья говорили, что актер всегда восхищался Афанасьевой, отмечал ее уникальную красоту. Возможно, звезда кино даже был в нее влюблен, но не давал волю чувствам.

Впоследствии Ярмольника выводили из себя любые вопросы о гитаристе и об этих отношениях с Афанасьевой, а также упоминания, что в прошлом его жена была готова ради Высоцкого на все. Ведь актер душа в душу живет с супругой уже более 40 лет.

«Любовного треугольника Высоцкий — Оксана — Ярмольник никогда и не было. Поэтому все вопросы на такую тему приводят его в ярость», — признался друг артиста, фотограф Валерий Плотников, в беседе с порталом Prozvezd.

Фото: Кадр из фильма «Единственная» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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