Не желает ничего слышать: вот за что известный российский актер возненавидел Высоцкого

Харизматичный и брутальный Владимир Высоцкий всегда пользовался вниманием поклонниц. Музой всей жизни он считал Марину Влади. Но последней любовью барда была совсем другая женщина. Вплоть до своей смерти он жил с дизайнером Оксаной Афанасьевой, но они так и не оформили отношения официально.

А спустя 3 года после похорон на бывшей возлюбленной Высоцкого женился Леонид Ярмольник. Друзья говорили, что актер всегда восхищался Афанасьевой, отмечал ее уникальную красоту. Возможно, звезда кино даже был в нее влюблен, но не давал волю чувствам.

Впоследствии Ярмольника выводили из себя любые вопросы о гитаристе и об этих отношениях с Афанасьевой, а также упоминания, что в прошлом его жена была готова ради Высоцкого на все. Ведь актер душа в душу живет с супругой уже более 40 лет.