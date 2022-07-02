Вытащили из помойки: раскрыта подноготная победы Бурака Озчивита

Путь к мировой славе Бурак Озчивит начинал не со съемочных площадок, а с модных подиумов. Во время обучения в университете артист подрабатывал моделью и принимал участие в конкурсах красоты, к чему его подтолкнул отец.

В 2003 году он завоевал звание лучшего манекенщика Турции, что тут же привлекло к нему всеобщее внимание и дало путевку на телеэкраны. Победу Озчивиту во многом обеспечил его отец, который послал фотографии актера основателю конкурса Эркану Азерману.

В интервью тот признавался, что вытащил будущую звезду из помойки. Дело в том, что за первичный кастинг отвечали ассистенты по подбору, и им снимки Бурака не понравились.

«Вернувшись из Парижа, Эркан решил пересмотреть фотографии из отказной коробки и вытащил оттуда фото Озчивита, вернув его в обойму участников конкурса», — рассказали на канале MixShow .

Успех в фэшн-индустрии очень скоро принес ему первые предложения от телевизионщиков. В 2006 году он сыграл первую роль в сериале «Минус 18», а в 2011 году перевоплотился в Бали-бея в «Великолепном веке».