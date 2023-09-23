Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы

Певица Полина Гагарина преподнесла своим сибирским поклонникам неприятный сюрприз. Выступление артистки в Москве, которое должно было состояться 16 октября, отменили без объяснения причин. Встречу с любимой звездой фанатам обещают позднее.

В Сети появилось объявление об отмене концерта. Об этом сообщает телеканал «360». Также информация была опубликована в официальной группе организатора выступления. Согласно этому объявлению, концерт отменили не навсегда: Полина Гагарина приедет в Омск уже к концу следующего месяца. Зрителей приглашают на мероприятие на площадке «G-Drive Арена» 28 октября.

Сама исполнительница не дает комментариев по поводу переноса выступления. В последнее время она очень занята съемками шоу «Голос. Уже не дети», в котором принимают участие звезды прошлых сезонов детского вокального конкурса.