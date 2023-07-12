Выступление Серебрякова оказалось под угрозой срыва: виновата известная актриса

Вот уже второй год Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков играют главные роли в постановке «Эйнштейн и Маргарита». На сцене артисты перевоплощаются в прославленного физика и его возлюбленную, супругу советского скульптора Маргариту Коненкову, а сама история рассказывает о последних днях их отношений. И если предыдущие постановки прошли при полном аншлаге, то недавний спектакль едва не был сорван.

Дело в том, что Раппопорт сломала ногу. Массивный гипс почти не позволяет ей передвигаться, поэтому продюсеры намеревались отменить «Эйнштейна и Маргариту», несмотря на то, что поклонники ждали постановку несколько месяцев. Но все же решили оставить спектакль в надежде, что артистка справится со своей ролью.

В итоге Раппопорт, как пишет «Московский комсомолец», справилась с поставленной задачей. Она вновь поразила поклонников чувственной игрой, а на ее перелом обратили внимание только самые дотошные зрители.