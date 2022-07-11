Выступившую с заявлением Вайкуле вывели на чистую воду: хватило пары слов
Поведение знаменитости удивило поклонников.
Лайма Вайкуле шокировала пользователей Сети, анонсировав свой концерт на фоне слухов о рецидиве рака. Как уверен блогер Anton S, рассказами о болезни артистка специально привлекала к себе внимание.
Вот уже несколько недель фанаты активно обсуждают состояние здоровья знаменитости. Якобы онкология, с которой Вайкуле боролась несколько лет назад, неожиданно вернулась в ее жизнь, поэтому теперь певица находится на грани жизни и смерти. Сама исполнительница при этом никак не комментировала слухи, а не так давно удивила поклонников, рассказав о своем готовящемся выступлении.
Как отметил в своем YouTube-шоу Anton S, Вайкуле не могла не знать всех домыслов, которые распространялись не только среди фанатов, но и в СМИ. По его мнению, артистка должна была опровергнуть эту информацию и рассказать правду, а не пытаться привлечь внимание слухами о болезни.
«Если ты видишь, что идет резонанс, все обсуждают, сделай официальное заявление. Но здесь — молчание... Она обязана, потому что это публичные люди, они обязаны публике, которая их кормит», — уверен звезда социальных сетей.