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Киноафиша Статьи Выступившую с заявлением Вайкуле вывели на чистую воду: хватило пары слов

Выступившую с заявлением Вайкуле вывели на чистую воду: хватило пары слов

11 июля 2022 10:40
Выступившую с заявлением Вайкуле вывели на чистую воду: хватило пары слов

Поведение знаменитости удивило поклонников.

Лайма Вайкуле шокировала пользователей Сети, анонсировав свой концерт на фоне слухов о рецидиве рака. Как уверен блогер Anton S, рассказами о болезни артистка специально привлекала к себе внимание.

Вот уже несколько недель фанаты активно обсуждают состояние здоровья знаменитости. Якобы онкология, с которой Вайкуле боролась несколько лет назад, неожиданно вернулась в ее жизнь, поэтому теперь певица находится на грани жизни и смерти. Сама исполнительница при этом никак не комментировала слухи, а не так давно удивила поклонников, рассказав о своем готовящемся выступлении.

Как отметил в своем YouTube-шоу Anton S, Вайкуле не могла не знать всех домыслов, которые распространялись не только среди фанатов, но и в СМИ. По его мнению, артистка должна была опровергнуть эту информацию и рассказать правду, а не пытаться привлечь внимание слухами о болезни.

«Если ты видишь, что идет резонанс, все обсуждают, сделай официальное заявление. Но здесь — молчание... Она обязана, потому что это публичные люди, они обязаны публике, которая их кормит», — уверен звезда социальных сетей.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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