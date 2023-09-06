Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично

София Ротару — одна из самых известных исполнительниц российской эстрады. С таким стажем за плечами можно было ожидать, что для выступления певица требует огромных гонораров и люксового обслуживания, но запросы звезды оказались намного скромнее.

В одном из интервью артистка сообщила, что главное для нее — это домашний уют и хорошее питание. От своих принципов София Михайловна не отступает и на гастролях. Основное правило, прописанное в райдере исполнительницы, — это еда с фермерского рынка.

Дело в том, что такие продукты певица считает самыми натуральными. В супермаркетах товары, по мнению звезды, обрабатывают химикатами для большего срока хранения. А у фермеров все натуральное и свежее. Поэтому желающим пригласить Ротару на выступление необходимо запастись домашним творогом, кефиром, яйцами и овощами.