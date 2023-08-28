Выступать будет каждый день: Костомаров трудится в ледовом шоу наравне со всеми

В Сети еще не утихло обсуждение триумфального возвращения на лед Романа Костомарова. Фигурист пришел в себя после смертельного недуга и ампутации конечностей и вышел к зрителям во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Публике казалось, что этот трогательный, пробивающий на слезу момент неповторим. Но для спортсмена это всего лишь работа.

Муж Елизаветы Арзамасовой рассказал, что олимпийский чемпион трудится наравне с остальными участниками его постановки. На это Костомаров согласился не сразу. Выступать он будет каждый день, снова и снова разыгрывая душещипательную миниатюру вместе с Оксаной Домниной. Собственно, ради нее Роман и подписался на такую авантюру. Фигуристу хотелось, чтобы его любимая как можно скорее вернулась к работе. Таким образом он решил ее поддержать.

Задача Костомарова — выходить к супруге в конце ее номера. По льду звезда передвигается не на коньках, а на протезах. Как сообщает «Российская газета», участвовать в шоу Авербуха в Сочи знаменитость будет до конца сентября.