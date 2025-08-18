«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика

Актриса до последнего была уверена, что снимается в будущем хите.

«Белоснежка» от Disney — редкий случай, когда обычные киноманы и критики дружно оказались в одном лагере. На IMDb у фильма красуется жалкая оценка 2.1, эксперты его разнесли, а зрители ругают буквально все: от сценария до визуала. Казалось бы, тут и объяснять ничего не нужно. Но у Галь Гадот, сыгравшей Злую королеву, своя версия провала.

В интервью на израильском шоу актриса призналась, что верила в успех проекта: ей нравились съемки, атмосфера и даже работа с Рэйчел Зеглер, с которой в реальной жизни у них не самые теплые отношения.

«Я была уверена, что фильм станет хитом», — говорила она.

Но все изменили события октября прошлого года. По словам Гадот, в Голливуде начались призывы с требованием высказываться о военном конфликте в Израиле.

Гадот отметила, что именно ее поддержка Израиля вызвала особенно резкую реакцию части аудитории.

«Меня видели прежде всего как израильтянку, а не как актрису. Во всех отраслях, в том числе и в Голливуде, на знаменитостей оказывается огромное давление, чтобы они выступали против Израиля», — призналась она, добавив, что фильм, по ее мнению, «сильно пострадал» из-за этой дискуссии.

При этом позже актриса уточнила: сваливать все только на внешние факторы нельзя, провал у «Белоснежки» был комплексным.

Disney же подсчитывает убытки: лента принесла минус 115 миллионов долларов. Но для публики это стало скорее поводом для мемов и споров, чем для сожаления. Одно ясно точно: ни злые королевы, ни даже магия Disney не спасут фильм, если зрители дружно решат, что перед ними не сказка, а недоразумение.

