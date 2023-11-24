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Выступал в стриптиз-клубе, ходил лысым: эти факты про певца SHAMAN были засекречены до сих пор

24 ноября 2023 07:00
Выступал в стриптиз-клубе, ходил лысым: эти факты про певца SHAMAN были засекречены до сих пор

На всплывшем в Сети фото артиста не узнать.

Сегодня SHAMAN — главный патриотический певец в стране. Исполнитель собирает стадионы и является почетным гостем на федеральных каналах. До 2022 года он не был известен широкой публике, поэтому мало кто из поклонников знает, каким Ярослав Дронов был в далекой юности.

У артиста немало скелетов в шкафу. На протяжении своей карьеры знаменитость часто меняла образ. Сегодня SHAMAN — короткостриженый платиновый блондин, который совсем недавно носил модные дреды. Однако в 18 лет молодой человек внезапно решил побриться налысо. На архивных кадрах можно увидеть Дронова без привычной шевелюры.

Но это еще не все. Исполнитель признается, что в тот бесшабашный период своей жизни он работал в стриптиз-клубе. Ярослав Дронов стал выступать с песнями в ресторанах в 15 лет, а спустя два года сменил место работы на клуб с экзотическими танцами.

Фото: Bulkin Sergey, news.ru/globallookpress.com, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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