Выстрел в фюрера, битой по нацистам: сколько исторической правды в «Бесславных ублюдках» Тарантино (спойлер — больше, чем вы думаете)

Сцена, где нацисты горят заживо в кинотеатре, а фюрер получает пулю в лицо — для многих зрителей стала откровенным бредом и заставила иначе посмотреть на творчество Квентина Тарантино. Но «Бесславные ублюдки» — это не просто игра в альтернативную историю.

Историки утверждают: несмотря на фантазийный размах, режиссёр использовал реальные прототипы, архивные операции и даже настоящие покушения.

Еврейский отряд: не вымысел

Сюжет фильма построен вокруг бойцов, которые с бейсбольной битой и ножом для скальпирования мстят за Холокост. В жизни было не так безумно — но почти так же бескомпромиссно.

Британская команда X-Troop, созданная Черчиллем, действительно состояла из еврейских беженцев из Европы. Их задачей была диверсионная война и сбор разведданных.

А у США была своя троица агентов, которых забросили в тыл врага в Австрии. Один из них был перебежчиком из вермахта и лично хотел «убивать нацистов».

Ганс Ланда: выдумка с реалистичным лицом

Гениальный и пугающий Ганс Ланда — плод фантазии Тарантино. Но он олицетворяет целый пласт функционеров Третьего рейха: интеллигентных, хладнокровных, бесчеловечных.

В реальности многие из них в последние месяцы войны пытались «перебежать» и сдаться союзникам. Так что и его сделка с Альдо Рейном — не такая уж и фантастика.

Гитлер в кинотеатре: вымысел с историческим отголоском

Фюрера, конечно, не убили в кинотеатре. Он застрелился в бункере. Но покушения были. Более сорока раз на него пытались устроить охоту, включая взрыв в мюнхенской пивной, организованный Георгом Эльзером.

Один немецкий плотник был ближе к «Бесславным ублюдкам», чем кажется.

Зачем Тарантино искажает историю?

Режиссёр делает это осознанно — и не впервые. В «Однажды в Голливуде» он «спас» Шэрон Тейт. В «Джанго освобождённом» дал бывшему рабу убить хозяев. Это сделано не ради искажения истории, а ради зрительского удовлетворения.

Увидеть, как зачинщик Второй мировой умирает — не значит поверить в это, но значит ощутить справедливость, которая в реальности так и не настала. Фильм остаётся фантазией, но Тарантино показывается ее абсурдно и мастерски.

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