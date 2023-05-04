Выставят вас виноватыми: с этими 3 знаками Зодиака бесполезно ругаться

Один из главных признаков зрелой и сильной личности - умение брать на себя ответственность за свои поступки. Нередко перед нами возникает соблазн перевести стрелки на другого человека, обвинить его во всех грехах, а самим при этом остаться чистенькими и вне любых подозрений. Однако такое поведение не вызывает ни малейшего уважения. Психологи твердят о том, что необходимо научиться признавать свои ошибки, делать из них выводы и двигаться вперед, но это дано далеко не всем. Эксперты в области астрологии назвали три знака зодиака, которые любят выставлять виноватыми всех, кроме себя.

Овен

Об эмоциональности Овнов наслышаны, кажется, все от мала до велика. Представители огненного знака вспыхивают, словно спичка, от малейшего замечания в свой адрес. Они тут же втягивают “обидчика” в конфликт, в котором вполне способны одержать победу за счет своей агрессии и напористости.

Спорить с уроженцами этого знака бесполезно.

Овен повернет ситуацию под таким углом, что виноватым окажется уже не он, а вы. Каким образом ему удается провернуть этот фокус, никто до сих пор не разгадал. Однако факт остается фактом: представители знака не мытьем, так катаньем оставляют последнее слово за собой.

Рыбы

Вот уж кто любит чувствовать себя невинной жертвой обстоятельств, так это Рыбы. Представители водного знака никогда не признаются, что сами накосячили - у них будет виноват кто угодно, от соседа Васи до ретроградного Меркурия, но только не они. Как не стыдно вообще подозревать таких милых созданий?

Но на самом деле, конечно же, Рыбы - те еще хитрецы.

Они с легкостью давят на жалость окружающим, делают взгляд, как у Кота в сапогах из “Шрека” - и вот уже все без исключения готовы поверить в невиновность Рыб. Доказывать, что у уроженцев знака рыльце в пушку, нет никакого смысла - все равно не получится.

Стрелец

Вступать в конфликт с представителем огненной стихии - плохая идея. Во-первых, потому, что Стрельцов невозможно переупрямить. Если они придерживаются какой-либо точки зрения, то не отступятся от нее уже из упертости, и неважно, что в глубине души уроженцы знака признают свою неправоту, никто об этом не узнает.

Во-вторых, люди, появившиеся на свет под этим знаком, способны выставить виноватыми кого угодно, но только не себя любимых.

Стрелец может быть красноречивым и убедительным настолько, что он даже самого оппонента заставит сомневаться в его правоте. В общем, связываться с ним - себе дороже.