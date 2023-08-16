Выставили вон и даже объясняться не стали: сын Нагиева опозорил и себя, и отца

Сын Дмитрия Нагиева пошел по его стопам и стал актером. Кирилл гордится тем, что смог сам поступить в Школу-студию МХАТ, из которой, правда, его впоследствии отчислили без объяснения причин.

Тревожные звоночки появились еще на первом курсе. Тогда Нагиев-младший на собственной шкуре испытал суровый нрав Аллы Сигаловой. На экзамене студент исполнил русские танцы, после чего заведующая кафедрой выставила его вон из аудитории, заявив, что он профнепригоден. При этом хореограф пригрозила, что сделает все, чтобы парня в институте больше не было.

Кирилл был поражен тем, что Алла Михайловна не объяснила ему причины своего недовольства. По мнению актера, преподавательница самоутверждалась за его счет.

И хоть тогда начинающий артист опозорил себя и своего знаменитого отца, впоследствии он смог взять реванш. Нагиев-младший в интервью YouTube-каналу «Центральное телевидение» заметил: «Самая лучшая месть — это успех».