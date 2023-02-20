Выставила все недостатки напоказ: выходка Киры Найтли произвела фурор (фото)
Фигура актрисы далека от идеала.
Кира Найтли не из тех звезд Голливуда, кто будет всячески скрывать свои изъяны от посторонних глаз. Напротив, артистка не только открыто говорит о имеющихся у нее недостатках, но и нередко выставляет их на всеобщее обозрение.
Например, знаменитость признается, что, в отличие от многих коллег, не может похвастаться пышными формами. Во время съемок ленты «Пираты Карибского моря» артистке приходилось носить утягивающий корсет, визуально прибавляющий объем в нужных местах. А вот вне съемочной площадки Найтли на такой подвиг оказалась не готова.
Более того, актриса не побоялась выйти в свет в платье, которое явно продемонстрировало ее плоскую зону декольте. К тому же наряд сделал акцент на широких плечах знаменитости и полном отсутствии талии. Стоит отметить, что столь смелая выходка Найтли произвела фурор — этот неудачный образ ей до сих пор припоминают.