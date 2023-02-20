Выставила все недостатки напоказ: выходка Киры Найтли произвела фурор (фото)

Кира Найтли не из тех звезд Голливуда, кто будет всячески скрывать свои изъяны от посторонних глаз. Напротив, артистка не только открыто говорит о имеющихся у нее недостатках, но и нередко выставляет их на всеобщее обозрение.

Например, знаменитость признается, что, в отличие от многих коллег, не может похвастаться пышными формами. Во время съемок ленты «Пираты Карибского моря» артистке приходилось носить утягивающий корсет, визуально прибавляющий объем в нужных местах. А вот вне съемочной площадки Найтли на такой подвиг оказалась не готова.

Более того, актриса не побоялась выйти в свет в платье, которое явно продемонстрировало ее плоскую зону декольте. К тому же наряд сделал акцент на широких плечах знаменитости и полном отсутствии талии. Стоит отметить, что столь смелая выходка Найтли произвела фурор — этот неудачный образ ей до сих пор припоминают.