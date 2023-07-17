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Выставила сокровенное напоказ: Волочкову застыдили за непристойный наряд

17 июля 2023 15:15
Выставила сокровенное напоказ: Волочкову застыдили за непристойный наряд

Даже поклонникам балерины стало неловко.

Скандалистка Анастасия Волочкова снова потрясла публику шокирующим видом. На этот раз женщина-шпагат заставила краснеть даже самых верных и устойчивых поклонников.

Многие замечают, что гардероб эпатажной балерины состоит исключительно из вульгарных и безвкусных вещей. Это микроплатья в облипочку, демонстрирующие нижнее белье, диковинные купальники и рваные микрошорты. А на днях звезда выставила видео, на котором она предстала в обтягивающем красном костюме — весь Интернет ахнул от такого наряда.

Не в меру пикантный образ 47-летней Волочковой показал ее самые сокровенные части тела. Судя по всему, под ее алым спортивным нарядом не было нижнего белья.

«Одно и то же, ей уже показать нечего», «Грудь устала», «Опять в памперс нарядилась», «Неприлично так обтягивать паховую зону», — застыдили Волочкову пользователи Сети.

Выставила сокровенное напоказ: Волочкову застыдили за непристойный наряд

Впрочем, Анастасию ничуть не смущают подобные комментарии. Всех критиканов она называет завистниками и неудачниками.

Фото: Legion-Media, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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